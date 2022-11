Marché nocturne à Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Marché nocturne à Senlis Senlis, 14 avril 2023, Senlis. Marché nocturne à Senlis

Rue Rougemaille Senlis Oise

2023-04-14 – 2023-04-14 Senlis

Oise La maille rouge team organise un marché nocturne dans la rue Rougemaille qui sera rendue piétonne pour l’occasion.

Venez découvrir les stands des nombreux créateurs de décoration, de bijoux, de vêtements…

Beaucoup d’autres surprises vous attendent ! https://team2022.sitew.fr/Nos-evenements Senlis

