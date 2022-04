Marché nocturne à Mouzon Musée-Atelier du Feutre, 14 mai 2022 16:00, Mouzon.

Nuit des musées Marché nocturne à Mouzon Musée-Atelier du Feutre Samedi 14 mai, 16h00 Entrée libre

Profitez du marché nocturne de Mouzon pour découvrir gratuitement le Musée-Atelier du Feutre !

A l’occasion de la Nuit des Musées, la ville de Mouzon organise son marché nocturne, et vous propose de visiter gratuitement le Musée du Feutre.

Le musée-atelier du Feutre vous invite à découvrir de manière ludique et originale le plus vieux textile du monde. Le musée accueille artistes et designers pour des expositions et des créations. Le feutre fut fabriqué à Mouzon depuis plus de 120 ans ! Le musée propose sur réservation, des ateliers de fabrication à la natte de jonc ou à l’aiguille.

http://www.mouzon.fr/musee.asp https://www.facebook.com/museeatelier.dufeutre

Free entry Saturday 14 May, 16:00

The Musée-atelier du Feutre invites you to discover in a fun and original way the oldest textile in the world. The museum welcomes artists and designers for exhibitions and creations. The felt was made in Mouzon for more than 120 years! The museum offers workshops with cane mat or needle on reservation.

Con motivo de la Noche de los Museos, la ciudad de Mouzon organiza su mercado nocturno, y le propone visitar gratuitamente el Museo del Fieltro.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 16:00

Place du colombier, Mouzon, Ardennes, Grand Est 08210 Mouzon Grand Est