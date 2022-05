Marché nocturne à Mouzon Musée-Atelier du Feutre Mouzon Catégories d’évènement: Ardennes

Mouzon

Marché nocturne à Mouzon

Musée-Atelier du Feutre, le samedi 14 mai à 16:00



A l’occasion de la Nuit des Musées, la ville de Mouzon organise son marché nocturne, et vous propose de visiter gratuitement le Musée du Feutre.

Entrée libre

Profitez du marché nocturne de Mouzon pour découvrir gratuitement le Musée-Atelier du Feutre ! Musée-Atelier du Feutre Place du colombier, Mouzon, Ardennes, Grand Est

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T23:00:00

