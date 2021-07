Mens Mens Isère, MENS Marché Nocturne à Mens Mens Mens Catégories d’évènement: Isère

MENS

Marché Nocturne à Mens Mens, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mens. Marché Nocturne à Mens 2021-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00 Village Bd Edouard Arnaud 38710 Mens Rues du Village

Mens Isère Mens Commerçants du village et marchands exposants proposerons des produits du terroir, de l’artisanat créatif et de la restauration. bibjarle@orange.fr +33 6 72 32 98 92 dernière mise à jour : 2021-06-29 par Office de Tourisme du Trièves

Catégories d'évènement: Isère, MENS