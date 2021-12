Figeac Figeac Figeac, Lot Marché Nocturne à Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Dans le Pays de Figeac, venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance conviviale choisissez les plats pour votre dîner : foies gras, magrets, confits, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes… sans oublier le vin de Cahors.

Animation musicale

