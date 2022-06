Marché nocturne

Marché nocturne, 28 juin 2022, . Marché nocturne

2022-06-28 – 2022-06-28 Le marché nocturne d’Eymet vous propose des stands d’artisanat local, du monde et de restauration sur place ou à emporter (canard, moules, pizzas, fajitas…) dans une ambiance conviviale au cœur de la bastide. Le marché nocturne d’Eymet vous propose des stands d’artisanat local, du monde et de restauration sur place ou à emporter (canard, moules, pizzas, fajitas…) dans une ambiance conviviale au cœur de la bastide. +33 5 53 23 74 95 Le marché nocturne d’Eymet vous propose des stands d’artisanat local, du monde et de restauration sur place ou à emporter (canard, moules, pizzas, fajitas…) dans une ambiance conviviale au cœur de la bastide. © Pierre Bacogne (OT Eymet) dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville