Marché nocturne

Marché nocturne, 26 août 2022, . Marché nocturne

2022-08-26 – 2022-08-26 Marché nocturne dans le bourg de Lingreville chaque vendredi dès le début d’été. Animations musicales organisées par la mairie et en partenariat avec le comité des fêtes. Dès 19h. Entrée libre ! dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville