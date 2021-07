Marché nocture des créateurs Pélissanne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pélissanne.

Marché nocture des créateurs 2021-07-23 – 2021-07-23

Pélissanne 13330

40 à 50 stands d’artisanat d’art et de création s’installent dans le centre-ancien en fin d’après-midi et pour la soirée.

Les commerçants du centre-ville restent ouverts pour l’occasion.

les bistrots et restaurants proposent une pause gourmande.



Rendez-vous dans le centre ville de Pélissanne à partir de 18h jusqu’à 23h

Prochaine date le 23 août

Le marché nocturne des créateurs est la promesse d’une balade agréable pour découvrir des univers inspirés par des créateurs originaux.

mairie@ville-pelissanne.fr +33 4 90 55 11 52

dernière mise à jour : 2021-06-28 par