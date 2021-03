Marché, 19 mars 2021-19 mars 2021, Nay.

Marché 2021-03-19 08:00:00 – 2021-03-19 13:30:00

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Créé en 1302, le marché de Nay est aujourd’hui le second marché rural le plus important du département. Il se déroule dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la bastide béarnaise à grande place rectangulaire et entourée d’arcades, et au niveau des halles, sous le bâtiment de la Mairie.

+33 5 59 61 90 30

otcpn