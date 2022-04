Marché nature

Les producteurs sont majoritairement des environs et du sud du département: farçous, truffade, burgers et frites, fromages , aligot, pizzas, gâteaux de “Mes petits plats dans les grands”, pain de Ségur, vin de la vallée du Tarn, apéritifs de St-Beauzély, spécialités malgaches. Artisanat : créateur sur galet et objets décos du “grenier à idées” Tous les vendredis de 18h à 23h au coeur du village de Saint-Léons, près de la mairie. Présence d’une quinzaine de producteurs principalement locaux avec possibilité de se restaurer sur place (tables et bancs à disposition), buvette et animations. Jusqu’au 19 août.

