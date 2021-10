Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Marche “M’ys Rose” contre le cancer du sein Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

2021-11-07 13:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Douarnenez Finistère Douarnenez se mobilise contre le cancer du sein avec M’YS rose.

Départ à 14h30. Ouverture des inscriptions à partir de 13h.

