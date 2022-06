Marché musical La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: 79260

La Crèche 79260 La Crèche Marché musical – Dans le cadre de la Fête de la musique.

10h45 : Concert de l’école de musique de La Crèche, orchestré par Pascal Kalmucki et ses élèves (violon). De son côté, l’atelier jazz, dirigé par Benoît Neilz, présentera ses derniers morceaux.

12h : Kaleigh, jeune chanteuse créchoise, interprètera ses nouveaux titres dont « Sombre clarté », son premier EP sorti en 2020. Possibilité de se restaurer sur place : Marché de producteurs, buvette, traiteur, food truck asiatique, planches apéro,…

+33 5 49 25 50 54

