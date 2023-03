Marché municipal et voitures de collection Marcheprime Catégories d’Évènement: 33380

33380 Vous pourrez profiter de la matinée pour acheter des produits locaux et frais, les déguster sur place grâce aux tables mises à disposition et discuter avec vos commerçants sur le marché. Esprit de convivialité garanti !

Et comme tous les deuxièmes dimanches du mois lorsque le temps le permet, vous pourrez également retrouver les voitures de collection du Rencard Café Club !

+33 5 57 71 18 70

