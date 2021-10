Saint-Jean-d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Marché monastique Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Marché monastique Saint-Jean-d’Aulps, 30 octobre 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Marché monastique 2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 19:00:00 19:00:00 Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 961 route de l’Abbaye

Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie Saint-Jean-d’Aulps Incontournable rendez-vous de l’automne, le marché monastique vous propose une sélection de bons produits, fabriqués, conditionnés ou sélectionnés par des moines et moniales, dans des abbayes vivantes, de France et d’ailleurs. abbayedaulps@hautchablais.fr +33 4 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-05 par Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Autres Lieu Saint-Jean-d'Aulps Adresse Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps 961 route de l'Abbaye Ville Saint-Jean-d'Aulps lieuville 46.24192#6.64988