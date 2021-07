Marché Molines-en-Queyras, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Molines-en-Queyras. Marché 2021-07-06 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-31 12:00:00 12:00:00

Molines-en-Queyras Hautes-Alpes Molines-en-Queyras Au centre bourg de Molines, le marché estival du mardi matin connaît un franc succès. Le choix est varié avec des produits de qualité, passant des fruits de saison aux légumes, des fromages fermiers à la viande de pays et les stands des artisans locaux. mairie.molinesenqueyras@wanadoo.fr +33 4 92 45 83 37 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

