Marché Michelet Marseille 8e Arrondissement

2021-01-01 – 2021-12-31

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Vêtements, fleurs et nourriture dont une partie marché paysan vous seront proposés.



Informations pratiques :



Marché alimentaire : du lundi au samedi

Marché forain et marché aux fleurs : le jeudi



