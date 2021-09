Saligny Saligny Saligny, Yonne Marche mensuelle avec l’association Prométhée Saligny Saligny Catégories d’évènement: Saligny

Saligny Yonne Saligny EUR 1 1 L’association Prométhée organise sa prochaine marche mensuelle de 7 km.

RDV à 8h45 pour un départ à 9h devant la salle des fêtes, par groupes de 6 marcheurs.

Port du masque obligatoire avant et après la randonnée, respect des distances. Le port du masque pendant la marche est laissé à l’appréciation des marcheurs.

Places limitées.

assopromethee@orange.fr +33 3 86 97 85 51

