Marché mensuel Saint-Florentin, 13 février 2022, Saint-Florentin.

Marché mensuel Saint-Florentin

2022-02-13 – 2022-02-13

Saint-Florentin Indre Saint-Florentin Indre

Sous les toiles multicolores, flâneries et anecdotes de la semaine vont bon train. N’oublions pas l’essentiel : la qualité et la fraîcheur des nombreux produits de la région présentés, qu’ils soient bios, artisanaux ou issus d’autres cultures raisonnées… un festival de senteurs et de couleurs. De l’alimentaire au textile, vous trouverez votre bonheur.Le marché de St-Florentin a lieu toute l’année, le 2ème dimanche matin de chaque mois.

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable où vous partagez un bon moment de convivialité et de promenade au gré des allées. Le marché de St-Florentin a lieu toute l’année, le 2ème dimanche matin de chaque mois.

+33 2 54 49 78 53

ABPhotographiste

Saint-Florentin

