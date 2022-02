Marché mensuel Doazit, 1 mai 2022, Doazit.

Marché mensuel Doazit

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 12:30:00

Doazit Landes Doazit

EUR Tous les 1ers dimanches du mois, la commune de Doazit, en Chalosse (au sud des Landes), vous offre un marché de produits locaux sur la place de l’église. Sur les étals : des légumes, des œufs, du fromage, du bœuf, du porc, du poulet ! Comme c’est dimanche, faites-vous plaisir avec les gâteaux d’Emma et pourquoi pas également avec une bouteille de vin ou de bière de la cave d’Hagetmau (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération). En cas de pluie, allez à la salle des fêtes.

Avant de rentrer à la maison, arrêtez-vous prendre un café au bar associatif. Il est ouvert tous les dimanches matins. Vous y rencontrerez les associations doazitiennes qui le tiennent à tour de rôle.

Si vous voulez découvrir aussi la commune et ses environs, empruntez le circuit de randonnée, à pied ou à vélo (rando-guide n°4) et rendez-vous jusqu’à l’abbaye de Maylis.

+33 5 58 79 40 66

Ulrike Leone – Pixabay

Doazit

dernière mise à jour : 2022-01-26 par OT Terres de Chalosse