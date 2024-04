Marché mensuel de producteurs et d’artisanat local Place de la halle Athis-Val de Rouvre, dimanche 1 septembre 2024.

Le charmant village de La Carneille renoue avec le passé et retrouve son marché qui avait disparu dans les années 50 ! Il n’y aura sans doute plus de marchands de beurre ou d’oeufs installés sous la halle au beurre, mais chaque premier dimanche du mois de mars à décembre, vous aurez le plaisir d’ y rencontrer artisans et producteurs locaux ! Scène musicale ouverte à partir de 12 h.

Au programme, papotage, joie et bonne humeur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-09-01 13:00:00

Place de la halle La Carneille

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie

