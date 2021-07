Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Marché mensuel de producteurs et d’artisanat local Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Le charmant village de La Carneille renoue avec le passé et retrouve son marché qui avait disparu dans les années 50 ! Il n'y aura sans doute plus de marchands de beurre ou d'oeufs installés sous la halle au beurre, mais chaque premier dimanche du mois, vous aurez le plaisir d' y rencontrer artisans et producteurs locaux ! Scène musicale ouverte à partir de 12 h.

+33 2 33 65 10 29

