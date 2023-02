Marché mensuel de Producteurs et Artisans de Blot-l’Église Route de Manzat Blot-l'Église Blot-l'Église Catégories d’Évènement: Blot-l'Église

Puy-de-Dôme

Marché mensuel de Producteurs et Artisans de Blot-l’Église Route de Manzat, 1 mars 2023, Blot-l'Église Blot-l'Église. Marché mensuel de Producteurs et Artisans de Blot-l’Église Parking de la salle polyvalente Route de Manzat Blot-l’Église Puy-de-Dome Route de Manzat Parking de la salle polyvalente

2023-03-01 17:00:00 17:00:00 – 2023-10-31 20:00:00 20:00:00

Route de Manzat Parking de la salle polyvalente

Blot-l’Église

Puy-de-Dome Blot-l’Église Marché de producteurs et artisans des Combrailles et proximité. Produits frais, (suivant disponibilité et saison), articles manufacturés artisanaux, buvette et petite restauration. huileriedeblot@orange.fr +33 6 07 65 93 04 Route de Manzat Parking de la salle polyvalente Blot-l’Église

dernière mise à jour : 2022-09-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Blot-l'Église, Puy-de-Dôme Autres Lieu Blot-l'Église Adresse Blot-l'Église Puy-de-Dome Route de Manzat Parking de la salle polyvalente Ville Blot-l'Église Blot-l'Église lieuville Route de Manzat Parking de la salle polyvalente Blot-l'Église Departement Puy-de-Dome

Marché mensuel de Producteurs et Artisans de Blot-l’Église Route de Manzat 2023-03-01 was last modified: by Marché mensuel de Producteurs et Artisans de Blot-l’Église Route de Manzat Blot-l'Église 1 mars 2023 Blot-l'Église Puy-de-Dome Parking de la salle polyvalente Route de Manzat Blot-l'Église Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme Route de Manzat Blot-l'Église

Blot-l'Église Blot-l'Église Puy-de-Dome