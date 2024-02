Marché mensuel de l’oasis Mietesheim, mercredi 3 avril 2024.

Marché mensuel de l’oasis Mietesheim Bas-Rhin

Venez remplir vos paniers de produits bios, locaux et artisanaux légumes, agrumes, farines, bières, créations artisanales, poteries, savons, confitures, cuillères, miels, livres, pains, pâtisseries …

Bar et petite restauration sur place.

Venez remplir vos paniers de produits bios, locaux et artisanaux légumes, agrumes, farines, bières, créations artisanales, poteries, savons, confitures, cuillères, miels, livres, pains, pâtisseries …

Bar et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:30:00

fin : 2024-04-03 20:00:00

3 rue de L’étang

Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est paniers@oasismultikulti.org

L’événement Marché mensuel de l’oasis Mietesheim a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte