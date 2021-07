Marché mensuel de Cerizay Cerizay, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cerizay.

Marché mensuel de Cerizay 2021-07-10 – 2021-07-10

Cerizay Deux-Sèvres

Le cœur de la ville s’anime tous les deuxièmes samedis de chaque mois autour du marché mensuel. Commerçants, producteurs et artisans prennent place sous les halles et offrent une gamme de produits variés et de qualité à une clientèle toujours plus nombreuse.

Cette action lancée en juin 2017 s’inscrit dans le cadre des orientations politiques de la ville en matière de soutien au tissu économique local et de dynamisation du centre-ville. Elle est le résultat d’une volonté commune entre commerçants, producteurs, consommateurs et élus. Les objectifs sont multiples : étoffer les marchés hebdomadaires, soutenir les commerces de proximité, promouvoir la vente des produits locaux en circuit court et créer une animation au cœur de la ville.

+33 5 49 80 64 16

ville de cerizay

