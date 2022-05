Marché mensuel d’Antiquités-Brocante, 5 juin 2022, St Pierre sur Dives.

La date du marché mensuel d’Antiquités-Brocante de St Pierre sur Dives est maintenue le 5 juin , mais uniquement sous les hallettes et en extérieur ; la Halle étant occupée par des concerts à l’occasion du festival des Harmonies .

Le marché aura donc lieu sur un périmètre élargi en extérieur avec 25 à 30 marchands , dans une ambiance musicale : des concerts auront lieu à partir de 11h30 dans, autour de la Halle médiévale , et dans le jardin public adjacent .

L’occasion de découvrir les lieux d’une manière différente lors de cette flânerie musicale .

Y seront présentés : Livres et vieux papiers , verrerie , argenterie , arts de la table , art populaire , linge ancien , bibelots , décoration d’intérieur, tableaux et gravures , objets du XXème « vintage » , meubles anciens , sièges , décoration de jardin , objets de curiosité , …etc …

Et aussi , en concomitance à 50m , la Cour Carrée des Brocanteurs qui regroupe une dizaine d’Antiquaires et brocanteurs en magasin , à l’année .

Drakkar Brocante Organisation

07 82 42 44 06