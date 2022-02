Marché mensuel bio Lannilis Lannilis Catégories d’évènement: Finistère

Lannilis

Marché mensuel bio Lannilis, 3 avril 2022, Lannilis. Marché mensuel bio Parking du magasin Casino Allée verte Lannilis

2022-04-03

Lannilis Finistère Lannilis Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de fruits, épicerie, fromage, farine, savons naturels… Organisé par l’association Kan an Dour. +33 6 63 59 81 43 http://www.kanandour.org/ Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de fruits, épicerie, fromage, farine, savons naturels… Organisé par l’association Kan an Dour. Parking du magasin Casino Allée verte Lannilis

