Manspach Haut-Rhin Manspach Haut-Rhin Des producteurs locaux se retrouvent à la Maison du Moulin, rue Saint-Léger chaque dernier samedi du mois, de 14h à 17h et y proposent leur production issue de l’agriculture biologique. Des producteurs de produits issus de l’agriculture biologique se retrouvent chaque dernier samedi du mois à Manspach +33 3 89 07 21 17 Des producteurs locaux se retrouvent à la Maison du Moulin, rue Saint-Léger chaque dernier samedi du mois, de 14h à 17h et y proposent leur production issue de l’agriculture biologique. Manspach

