Marché mensuel à la ferme Steinseltz, mercredi 7 août 2024.

Doris et Albert Burger et une vingtaine de producteurs bio et locaux de l’Outre-Forêt vous accueillent chaque premier mercredi du mois (sauf janvier) de 15h à 19h.

C’est dans leur ferme, dans le village viticole de Steinseltz, à quelques kilomètres de Wissembourg, que Doris et Albert Burger et une vingtaine de producteurs bio et locaux de l’Outre-Forêt vous accueillent. Expositions, tables rondes ou animations pour les enfants complètent ponctuellement ces rendez-vous. EUR.

Début : 2024-08-07 15:00:00

fin : 2024-08-07 19:00:00

73 rue du maire Rupp

Steinseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est albert.burger@9online.fr

