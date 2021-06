Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer 14114, Ver-sur-Mer MARCHE MÉMORIELLE SUR LES PAS DES GREEN HOWARDS, DE VER-SUR-MER À CRÉPON Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer Catégories d’évènement: 14114

MARCHE MÉMORIELLE SUR LES PAS DES GREEN HOWARDS, DE VER-SUR-MER À CRÉPON Ver-sur-Mer, 26 juin 2021-26 juin 2021, Ver-sur-Mer. MARCHE MÉMORIELLE SUR LES PAS DES GREEN HOWARDS, DE VER-SUR-MER À CRÉPON 2021-06-26 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-26 12:00:00 12:00:00 Place Byrd Parking place de l’Amiral byrd

Marche de 5km, sur les pas des libérateurs britanniques de Ver-sur-Mer à Crépon. Corine et Philippe Vervaeke, retraceront avec vous la percée des Green Howards le 6 juin 44 : des casemates de la plage en passant par les lieux où le héros Stanley Hollis s'est distingué et jusqu'à Crépon. Un pot offert par la mairie vous accueillera. Bonne condition physique nécessaire. Sur réservation.

visitescoeurhistoire@laposte.net +33 6 64 74 26 69 https://visitesaucoeurdelhistoire.fr/

Détails Catégories d’évènement: 14114, Ver-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Ver-sur-Mer Adresse Place Byrd Parking place de l'Amiral byrd Ville Ver-sur-Mer lieuville 49.34317#-0.51639