2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 12:00:00

Marche mémorielle retraçant la percée des canadiens : les Winnipegs de la 7ème Brigade. Balade commentée par Philippe et Corinne Vervaeke en costume historique. Départ de Graye-sur-Mer sur le parking avenue du Gl.de Gaulle. Arrivée à Creully-sur-Seulles. Pique-nique partagé à l'arrivée. Bonne condition physique et chaussures de marche conseillées: 9km. Sur réservation.

