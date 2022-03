MARCHE MÉMOIRE – CIRCUIT COMMENTÉ Ambrières-les-Vallées, 30 avril 2022, Ambrières-les-Vallées.

MARCHE MÉMOIRE – CIRCUIT COMMENTÉ Parking de la Mairie 6 Place du Château Ambrières-les-Vallées

2022-04-30 14:30:00 – 2022-04-30 Parking de la Mairie 6 Place du Château

Ambrières-les-Vallées Mayenne Ambrières-les-Vallées

Circuit commenté (1,3 km à pied) dans Ambrières-les-Vallées autour des faits de résistance et les déportés du canton. En lien avec le livre “Résistance et déportation à Ambrières le Grand et ses environs 1943-1944”.

Inscription obligatoire.

En partenariat avec la municipalité d’Ambrières-les-Vallées, la médiathèque et le service tourisme du Bocage mayennais.

+33 2 43 08 93 50

Circuit commenté (1,3 km à pied) dans Ambrières-les-Vallées autour des faits de résistance et les déportés du canton. En lien avec le livre “Résistance et déportation à Ambrières le Grand et ses environs 1943-1944”.

Inscription obligatoire.

Parking de la Mairie 6 Place du Château Ambrières-les-Vallées

dernière mise à jour : 2022-03-09 par