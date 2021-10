Artalens-Souin Artalens-Souin Artalens-Souin, Hautes-Pyrénées Marche méditative et Qi Gong Artalens-Souin Artalens-Souin Catégories d’évènement: Artalens-Souin

Marche méditative et Qi Gong 2021-11-07 10:00:00 – 2021-11-07 12:00:00 Domaine du Hautacam ARTALENS-SOUIN

Artalens-Souin Hautes-Pyrénées Sylvain professeur de Qi Gong et Taïchi médaillé au championnat de France 2019, 2ieme Dan.

Cette pratique en pleine montagne renforce l’énergie vitale pour se sentir mieux.

Prévoir des vêtements souples et chauds + chaussures de sport + chapeau + lunettes et crème de soleil. Vous serez accueilli par un thé et des fruits secs.

L'énergie du mieux vivre, un instant pour soi, équilibre vitalité … retrouver son mieux être ! s.dusserm@gmail.com +33 6 72 32 17 04

