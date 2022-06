Marché Médiéval Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: 35750

2022-07-16 – 2022-07-17

Iffendic 35750 La Cie des Seigneurs de Montfort organise un marché médiéval à l’Arboretum d’Iffendic. Au programme :

– Combats Médiévaux,

– Machine de guerre

– Atelier côte de maille,

– Spectacle cracheur de feu,

– Chevaliers, Vikings, Troubadours…

