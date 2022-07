Marché Médiéval + Feu d’artifice Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Marché Médiéval + Feu d’artifice Villeneuve-sur-Yonne, 14 août 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Marché Médiéval + Feu d’artifice

Parc de la mairie Villeneuve-sur-Yonne Yonne

2022-08-14 – 2022-08-14 Villeneuve-sur-Yonne

Yonne EUR Festivités du 14 août 12h – 22h : marché médiéval

parc de la mairie

Oyé, oyé ! Venez vous replonger au Moyen-âge le temps d’une journée dans le parc de la

mairie de Villeneuve-sur-Yonne, lors d’un marché médiéval où les exposants présents vous

embarqueront pour découvrir le mode de vie d’antan dans une ambiance conviviale. Des

animations seront également proposées tout au long de la journée. Restauration sur place.

Entrée gratuite sur le Marché. 21h30 : retraite aux flambeaux

Rassemblement à partir de 21h30 sur les promenades (au niveau du centre de loisirs) pour

retirer les lampions, puis départ de la retraite aux flambeaux en direction des quais de l’Yonne. Ouvert à tous les enfants. 22h30 : feu d’artifice

