Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence, Alpes-de-Haute-Provence Marché médiéval Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence Catégories d’évènement: Allemagne-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Marché médiéval Allemagne-en-Provence, 21 août 2021, Allemagne-en-Provence. Marché médiéval 2021-08-21 17:08:00 17:08:00 – 2021-08-22 23:09:00 23:09:00 PLACE 16 JUIN 78, Place Verdun

Allemagne-en-Provence Alpes de Haute-Provence Allemagne-en-Provence Venez profiter du marché artisanal animé par des saltimbanques. Vous découvrirez des campements de chevaliers, des jongleurs, un défilé de musiciens et un spectacle de feu. Sur place : buvette et petite restauration tourismeallemagne@gmail.com +33 4 92 75 01 73 dernière mise à jour : 2021-06-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allemagne-en-Provence, Alpes-de-Haute-Provence Autres Lieu Allemagne-en-Provence Adresse PLACE 16 JUIN 78, Place Verdun Ville Allemagne-en-Provence lieuville 43.78228#6.0071