MARCHE Mattaincourt Mattaincourt Catégories d’évènement: Mattaincourt

Vosges

MARCHE Mattaincourt, 24 avril 2022, Mattaincourt. MARCHE Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt

2022-04-24 – 2022-04-24 Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame

Mattaincourt Vosges Mattaincourt Marche.

Organisée par le Comité des Fêtes. 3 parcours : 5,5km – 10km – 15km.

Départ parking de la salle polyvalente. Ravitaillement le long du parcours. Ouverte aux enfants accompagnés des parents.

Inscription avant le 22 avril auprès de Clémence au 07 71 85 31 25. Paiement à la réservation. +33 7 71 85 31 25 http://www.mattaincourt.mairie.com/ Comité des Fêtes de Mattaincourt

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Mattaincourt, Vosges Autres Lieu Mattaincourt Adresse Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Ville Mattaincourt lieuville Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt Departement Vosges

Mattaincourt Mattaincourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mattaincourt/

MARCHE Mattaincourt 2022-04-24 was last modified: by MARCHE Mattaincourt Mattaincourt 24 avril 2022 Mattaincourt Vosges

Mattaincourt Vosges