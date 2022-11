Marche matinale avec le Club Vosgien Ernolsheim-lès-Saverne Ernolsheim-lès-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Ernolsheim-lès-Saverne Marche matinale avec un départ à 8 h 45 du stade d’Ernolsheim. Retour prévu à midi pour déguster une bouchée à la reine + dessert + café au prix de 18 € dans la salle festive. Une marche facile de 2 h 30 autour du Koepfel qui partira près du col de Saverne ; les non-marcheurs peuvent rejoindre la salle dès 11 h 45. La date limite des inscriptions pour le repas est le lundi 14 novembre +33 6 84 80 46 30 Ernolsheim-lès-Saverne

