Noël à Meudon : rencontre avec le Père Noël Marché Maison-Rouge Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Noël à Meudon : rencontre avec le Père Noël Marché Maison-Rouge, 11 décembre 2022, Meudon. Noël à Meudon : rencontre avec le Père Noël Dimanche 11 décembre, 09h30 Marché Maison-Rouge Rendez-vous au marché Maison Rouge ! Marché Maison-Rouge Marché Maison-Rouge, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Le Père Noël vous donne rendez-vous sur les marchés et distribue des

chocolats aux enfants sages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T09:30:00+01:00

2022-12-11T12:30:00+01:00 © DR

