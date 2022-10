Marche ludique autour de la châtaigne Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Marcillé-Raoul Retrouvons-nous pour une marche ludique autour de la châtaigne. Suite à cette journée, nous pourrons nous revoir le samedi 5 novembre pour les déguster ensemble ! Cette animation est gratuite et ouverte à tous. asc.marcilleraoul@gmail.com Marcillé-Raoul

