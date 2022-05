Marche ludique à la découverte du patrimoine Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 15:00:00

Rombach-le-Franc Haut-Rhin Rombach-le-Franc Le Club Vosgien de Lièpvre et Rombach-le-Franc organise une marche ludique à la découverte du patrimoine le Samedi 14 Mai à la place des fêtes de Rombach-le-Franc. Parcours en accès libre de 9h à 15h : 10 énigmes à résoudre sur 12 kms avec 500 D+ Possibilité de réduire de moitié le parcours. Des lots seront à gagner pour les meilleures réponses. Restauration sur place dès 11h. Réservation par mail : contact@club-vosgien-liepvre-rombach.info +33 6 74 58 39 31 Le Club Vosgien de Lièpvre et Rombach-le-Franc organise une marche ludique à la découverte du patrimoine le Samedi 14 Mai à la place des fêtes de Rombach-le-Franc. Parcours en accès libre de 9h à 15h : 10 énigmes à résoudre sur 12 kms avec 500 D+ Possibilité de réduire de moitié le parcours. Des lots seront à gagner pour les meilleures réponses. Restauration sur place dès 11h. Réservation par mail : contact@club-vosgien-liepvre-rombach.info Rombach-le-Franc

