Mercuès 46090 Mercuès Une quinzaine de producteurs met à la disposition des amateurs des denrées locales à faire griller autour d’un barbecue géant. Vous y trouverez votre bonheur pour composer un repas complet

et savoureux. Vous finirez la soirée en dansant ou en profitant simplement d'une belle soirée d'été au rythme d'un groupe de musique lotois. Forte de son succès, la caravane gourmande lot of saveurs revient ravir les papilles des petits et des grands et vous donne dorénavant rendez-vous tous les mardis de l'été ! Animations, convivialité et gastronomie seront au menu de ce rendez-vous réunissant touristes et fidèles des saveurs de notre gastronomie locale ! +33 5 65 53 20 65

et savoureux. Vous finirez la soirée en dansant ou en profitant simplement d’une belle soirée d’été au rythme d’un groupe de musique lotois. ©lotofsaveurs

