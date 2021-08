Marché Loc’Halle Cérons, 4 septembre 2021, Cérons.

Marché Loc’Halle 2021-09-04 16:00:00 – 2021-09-04 18:00:00 Salle Peyronnin Place du Général de Gaulle

Cérons Gironde Cérons Gironde

Marché gourmand de producteurs locaux pour promouvoir la vente directe et les circuits courts

Restauration sur place et animation musicale avec le Groupe « Paulette »

Masque obligatoire sur le marché et Pass sanitaire obligatoire sur le secteur restauration

+33 5 56 27 01 17

Mairie de Cérons

