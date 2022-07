MARCHÉ LOCAVORE Neffiès Neffiès Catégories d’évènement: Hérault

Neffiès

MARCHÉ LOCAVORE Neffiès, 22 août 2022, Neffiès. MARCHÉ LOCAVORE

Place Jean Jaurès Neffiès Hérault

2022-08-22 – 2022-08-22 Neffiès

Marché Locavore à 19h sur la place Jean Jaurès, organisé par la mairie. Les producteurs et artisans locaux vous convient à découvrir leurs produits autour d'une assiette gourmande. Animation musicale.

