MARCHÉ LOCAL Tendon, samedi 9 mars 2024.

MARCHÉ LOCAL Tendon Vosges

Samedi

Que des produits locaux ! Venez à la rencontre de nos producteurs Produits laitiers de vache, chèvre et brebis, bières, tisanes et plantes aromatiques, jus de fruits, miel, pâtes, pains, légumes et œufs. De quoi remplir son cabas, son frigo et son estomac !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2025-01-24 12:00:00

Place du village

Tendon 88460 Vosges Grand Est

L’événement MARCHÉ LOCAL Tendon a été mis à jour le 2024-03-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES