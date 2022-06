Marché local Poullan-sur-Mer, 10 juillet 2022, Poullan-sur-Mer.

Marché local

2022-07-10 – 2022-07-10

Poullan-sur-Mer

Finistère

Après 2 années d’interruption forcée, le comité de sauvegarde de la chapelle Saint-They à Poullan sur mer, organise de 10h à 18h la 4éme édition de son marché local.

Une quinzaine d’artisans et de producteurs locaux ont d’ores et déjà répondu à l’invitation. Vous y trouverez entre autres : Confitures, miels, farines, pains bio, spiruline, produits laitiers et viandes bio, aromatiques, horticulture, artisanat divers et varié etc.

Une douce et enivrante ambiance folk & country rythmera la journée. C’est le très célèbre groupe Mary Lou qui sera aux platines.

N’oublions surtout pas les crêpes, les gâteaux, la buvette …. Sans oublier d’autres surprises à venir découvrir sur place.

chapellesaintthey@gmail.com +33 6 61 80 99 74

