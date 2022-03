Marché local festif d’Isle-St-Georges Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d'Eyrans

Marché local festif d’Isle-St-Georges Saint-Médard-d’Eyrans, 1 mai 2022, Saint-Médard-d'Eyrans. Marché local festif d’Isle-St-Georges Saint-Médard-d’Eyrans

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:30:00

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde Saint-Médard-d’Eyrans La Bonne Graine déclare ouverte la saison 2022 des Marchés Locaux Festifs ! Venez célébrer la venue du printemps avec les producteurs et créateur.ice.s de votre territoire dans une ambiance florale et festive ! De la maroquinerie aux bijoux fait-main en passant par le miel, les légumes frais ou encore les préparations culinaires en bocaux, découvrez une variété de produits artisanaux, locaux et engagés du territoire ! Au programme ? – Une trentaine d’exposant.e.s aux univers variés

– Contes théâtralisés pour enfants avec les marionnettes fait-main de Yolande !

– Concert live du super groupe @adamee_music

– Mini-show de la Compagnie de théâtre @cie10secondes

– Ateliers herbiers

Saint-Médard-d’Eyrans

dernière mise à jour : 2022-03-28

