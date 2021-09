Denée Denée Denée, Maine-et-Loire MARCHÉ LOCAL ET ARTISANAL – DENÉE Denée Denée Catégories d’évènement: Denée

Maine-et-Loire

MARCHÉ LOCAL ET ARTISANAL – DENÉE Denée, 5 septembre 2021, Denée. MARCHÉ LOCAL ET ARTISANAL – DENÉE 2021-09-05 – 2021-09-05 Ruelles du centre ancien Grand’Rue

Denée Maine-et-Loire EUR Dimanche 5 septembre 2021, de 10h à 17 h, venez vous balader dans les ruelles de notre cité historique pour découvrir des producteurs et artisans d’art locaux. Venez profiter du 1er marché local et artisanal à Denée ! +33 2 41 78 72 18 Dimanche 5 septembre 2021, de 10h à 17 h, venez vous balader dans les ruelles de notre cité historique pour découvrir des producteurs et artisans d’art locaux. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Denée, Maine-et-Loire Autres Lieu Denée Adresse Ruelles du centre ancien Grand'Rue Ville Denée lieuville 47.37908#-0.60818