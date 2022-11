Marché local de Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Venez découvrir les saveurs, les couleurs, l’artisanat et les produits du terroir du Val d’Argent au gré de ses marchés. A Sainte-Marie-aux-Mines, le marché se trouve au centre-ville au parking de la Place des Tisserands. Alimentation et vêtements y sont proposés : Horaire du marché : le samedi de 7h à 12h ; sauf jour férié, report le vendredi précédent généralement. +33 3 89 58 33 60 Sainte-Marie-aux-Mines

