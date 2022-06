Marché local de producteurs Aubazines Aubazines AubazinesAubazines Catégories d’évènement: 19190

Aubazines 19190 Place Léon Canard Aubazines 19190 Aubazines Un marché se tient tous les mercredis matins de début juin à fin septembre sur la place du village.

Une dizaine de stands à ce jour (poulet, fromage, fruits et légumes, gâteaux, pain, un peu d’artisanat d’art…). Place Léon Canard Aubazines Aubazines

