Marché Local de Noël – La Bonne Graine Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Catégories d’évènement: Gironde

Isle-Saint-Georges

Marché Local de Noël – La Bonne Graine Isle-Saint-Georges, 11 décembre 2022, Isle-Saint-Georges. Marché Local de Noël – La Bonne Graine

83 Rte de l’Isle Saint-Georges, 33640 Château Turpaut Isle-Saint-Georges Gironde Château Turpaut 83 Rte de l’Isle Saint-Georges, 33640

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11

Château Turpaut 83 Rte de l’Isle Saint-Georges, 33640

Isle-Saint-Georges

Gironde Isle-Saint-Georges On fête Noël ensemble ? La Bonne Graine vous invite à son nouveau Marché Local spécial Noël ! Producteurs & Créateurs vous accueilleront au Château Turpaut pour vivre un Noël soucieux de la Nature et des Humains. L’endroit idéal pour vos idées cadeaux et décorations aussi belles que délicieuses ! Au programme ?

*Animations pour enfants

*Musique Live avec le duo Rainflower

*Petite restauration sucrée et salée

*Vin chaud & chocolat chaud pour les plus gourmand.e.s ! Et…un superbe sapin écolo, fabriqué par les graines de l’asso, que vous pourrez venir décorer vous-même ! Apportez une petite décoration le jour du marché afin qu’on puisse créer ensemble ce superbe sapin de Noël alternatif ! Alors, à votre agenda et prévenez vos proches pour venir passer une belle journée ensemble ! On a hâte de vous y retrouver ! On fête Noël ensemble ? La Bonne Graine vous invite à son nouveau Marché Local spécial Noël ! Producteurs & Créateurs vous accueilleront au Château Turpaut pour vivre un Noël soucieux de la Nature et des Humains. L’endroit idéal pour vos idées cadeaux et décorations aussi belles que délicieuses ! Au programme ?

*Animations pour enfants

*Musique Live avec le duo Rainflower

*Petite restauration sucrée et salée

*Vin chaud & chocolat chaud pour les plus gourmand.e.s ! Et…un superbe sapin écolo, fabriqué par les graines de l’asso, que vous pourrez venir décorer vous-même ! Apportez une petite décoration le jour du marché afin qu’on puisse créer ensemble ce superbe sapin de Noël alternatif ! Alors, à votre agenda et prévenez vos proches pour venir passer une belle journée ensemble ! On a hâte de vous y retrouver ! La Bonne Graine la bonne graine

Château Turpaut 83 Rte de l’Isle Saint-Georges, 33640 Isle-Saint-Georges

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Isle-Saint-Georges Autres Lieu Isle-Saint-Georges Adresse Isle-Saint-Georges Gironde Château Turpaut 83 Rte de l'Isle Saint-Georges, 33640 Ville Isle-Saint-Georges lieuville Château Turpaut 83 Rte de l'Isle Saint-Georges, 33640 Isle-Saint-Georges Departement Gironde

Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isle-saint-georges/

Marché Local de Noël – La Bonne Graine Isle-Saint-Georges 2022-12-11 was last modified: by Marché Local de Noël – La Bonne Graine Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 11 décembre 2022 33640 Château Turpaut Isle-Saint-Georges Gironde 83 Rte de l'Isle Saint-Georges Gironde Isle-Saint-Georges

Isle-Saint-Georges Gironde